قالمة.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع أكثر من 40 رأسا من الأبقار

فككّت عناصر الدرك الوطني بقالمة شبكة مختصة في سرقة المواشي، مع إسترجاع عدد معتبر من رؤوس الأبقار.

وحسبما ذكر بيان لذات المصالح، فإنّ الدرك الوطني بقالمة نجح في تفكيك الشبكة التي تتكون من 5 أفراد، واسترجعت أكثر 40 رأسا من الأبقار.

وقال ذات البيان، أنّ الشبكة تنشط بعدة ولايات، وإنّ الأبقار تمت سرقتها من مشاتي بلدية بلخير الواقعة شرقي الولاية.

وكشف ذات المصدر، أنه قد تم تمديد الاختصاص وتوسيع البحث إلى ولاية ميلة، لملاحقة المشتبه بهم واسترجاع المواشي المسروقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الموقوفين بلغ عددهم حتى الآن 5 أشخاص، وتتراوح أعمارهم بين 23 و 52 سنة.