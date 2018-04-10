قالمة.. تفكيك شبكة وطنية لتزوير العملة الوطنية

تمكن أمن دائرة “وادي الزناتي” من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية في قالمة.

وجاءت العملية تفكيك نشاط الشبكة المتكونة من 3 اشخاص ينحدرون من ولاية ام البواقي، اثر ورود معلومات دقيقة، مفادها مرورو مركبة محل شبهة باتجاه وادي الزناتي،

يقوم أصحابها بترويج أوراق نقدية مزورة، استدعى الأمر تدخل عناصر الشرطة القضائية بـمن دائرة وادي الزناتي،

وهذا من خلال وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين أم البواقي وقالمة، أين تم توقيف السيارة وتتيشها تفتيشا دقيقا،

والعثور على مبلغ مالي قدر بـ3 ملايين سنتيم من فئة 2000 دينار، تبينت بانها مزورة وغير مطابقة للمواصفات المصرفية بعد عرضها على أحد البنوك المحلية بالمنطقة.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق ااموقوفين، لغرض تقديهم خلال الساعات القادمة ، أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة اليهم.