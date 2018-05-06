قالمة: تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير الدينار بقالمة

تمكن عناصر الدرك الوطني من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية ببرج صباط في ولاية قالمة.

وأفادت مصادر “النهار” أن العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الدرك الوطني.

مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من العملة الوطنية المزوّرة ، استدعى الامر التدخل و فتح تحقيق.

و ترصد خطوات افراد الشبكة الدين كانو على متن سيارة حيت تم توقيفهم وتفتيشهم.

أين تم العثور على 4 ملايين سنتيم مزوّرة من فئة 1000 دينار و 2000 دينار جزائري.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق 6 اشخاص من افراد الشبكة، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية.