قالمة.. تفكيك عصابة إجرامية مختصة في سرقة الحقائب اليدوية للنساء

نجحت، عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية قالمة، في تفكيك نشاط عصابة اجرامية مختصة في السرقة باستعمال مركبة.

العصابة متكونة من 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 30 سنة مقيمين وسط مدينة قالمة.

واسفرت العملية عن استرجاع 34 حقيبة يدوية نسائية بالاضافة الى اسلحة بيضاء و دراجة نارية كان افراد العصابة يستعملونها في نشاطهم الاجرامي.

حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات الإدارية و القانونية، بعد اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

واستنادا لمصادرنا ، فان عملية الاطاحة بنشاط العصابة جاءت اثر تحقيقات امتية معمقة في شموى رسمية تقدمت بها 15 ضحية.

وافضت التحقيقات الى الوصول هوية الفاعلين، في ظرف وجيز واسترجاع مسروقات ثمينة، بما فيها وثائق ادارية .

هذا وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين من افراد العصابة، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار، السرقة الموصوفة باستعمال مركبة دات محرك وحمل سلاح أبيض محظور.