قالمة.. تفكيك عصابة سرقة المواشي واسترجاع 5 رؤوس اغنام بتاملوكة

نجحت، عناصر الدرك الوطني بقالمة، في الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في سرقة المواشي على مستوى بلدية تاملوكة.

العصابة متكونة من 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 38 و 40 سنة.

واسفرت العملية عن استرجاع 5 رؤوس من الاغنام و مركبة نقل خاصة، حيت تم تحويلهم على مقر الدرك الوطني، بعد اخطار الجهات القضائية .

وحسب المعلومات المتوفرة لدي النهار أون لاين، فإن عملية القبض و تفكيك نشاط افراد العصابة، جاءت اثر تحقيقات امنية موسعة، عقب تلقي عناصر الدرك الوطني اقليم الاختصاص، لمكالمة هاتفية، مفادها اختفاء رؤوس اغنام من مكان رعييها.

و افضت التحقيقات الى الوصول الى الفاعلين على مستوى احدى نقاط التفتيش لعناصر الدرك الوطني، مع توقيفهم واسترجاع المسروقات.

وقد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة اساسا في تكوين جمعية اشرار، السرقة الموصوفة باستعمال مركبة.