قالمة: تنقية وادي سخون تحسبا للتقلبات الجوية

قام الأمين العام لولاية قالمة بخرجة ميدانية للوقوف على أشغال جهر وتنقية وادي سخون أعالي مدينة قالمة كعينة على مستوى الولاية. في إطار التدابير الوقائية لتفادي و مجابهة الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية.

وسخر لهذه العملية عتاد وآليات هامة عمومية وخاصة، من آلات حفر وجهر وشاحنات لرفع المخلفات والبقايا المتراكمة أسفل الوادي. إلى جانب التعداد البشري.

كما تم القيام بالموازاة مع هاته العملية حملة تحسيسية وعمل جواري لفائدة المواطنين ساكنة الأحياء المجاورة للموقع. وكذا التجار لتفادي الرمي العشوائي للنفايات على ضفاف الوادي و حواف الطرقات.

يذكر أن الحملة جارية بتدخلات استباقية عبر كافة بلديات الولاية تحسبا للفترة الخريفية والشتوية وما تعرفه من تقلبات جوية.