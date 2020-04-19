قالمة: توزيع 3000 طرد غذائي من المواد الأساسية لفائدة المتضررين من الحجر المنزلي

أشرف اليوم الأحد، والي قالمة، كمال عبلة، على انطلاق خامس قافلة تضامنية محملة بـ 3000 طرد غذائي متنوع لتلبية مستلزمات الفئات الهشة والمتضررة من أثر الحجر الصحي، و توزيعها عبر 12 بلدية.

وقد تم تسخير مخزن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لاستقبال جميع انواع المواد الإستهلاكية من مواد غذائية، مواد تنظيف و تعقيم إلى غيرها.

وفي إطار العملية الوطنية للتضامن لفائدة فلاحي ومربي المناطق النائية بولاية قالمة، وبمبادرة من المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أشرف الوالي على عملية منح مجموعة من وسائل خاصة بالوقاية والتعقيم الفلاحي لفائدة مستثمرات فلاحية.

وتمثلت في 22 مضخة ظهرية و 42 من ألبسة واقية بجميع مستلزماتها، يتم توزعها بالتنسيق بين الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ومحافظة الغابات وقطاع الفلاحة،على 5 بلديات تضررت خلال الموسم الفلاحي الفارط على غرار النشماية، مشتة قابل، الكافو مشتة الحصاير، مجاز الصفاء، بوحمدان، برج الصباط وعين العربي.

كما قام الوالي بزيارة تفقدية لمخزن المواد الغذائية للوقوف على سير عملية تصفيف الطرود وتطبيق توجيهاته في ما يتعلق بالتنظيم والتأطير.

كما جدد شكره وعرفانه المحسنين والمتطوعين الذين ساهموا في تدليل وتخفيف تبعات إجراء الحجر الصحي لاحتواء هذا الوباء.