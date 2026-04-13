قالمة: توقيف جماعة إجرامية وحجز أكثر من 18 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالمة خلال عملية أمنية نوعية من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 5 أفراد ينحدرون من ولايتي قالمة والوادي. تتراوح أعمارهم بين 31 و 39 سنة، كانوا بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بحي عين قرقور بقالمة.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية التي تم تنفيذها بعد وضع خطة عملياتية محكمة. وبالتنسيق المستمر مع النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط 18210 كبسولة من المؤثرات العقلية.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة قالمة، عن أفعال “جناية الحيازة البيع ووضع للبيع والحصول والعرض والشراء. قصد البيع والتخزين والنقل مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة اجرامة منظمة. بالإضافة كذلك إلى حيازة بضاعة ذات منشأ أجنبي محظورة “مؤثرات عقلية” عن طريق التهريب داخل الاقيلم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها ازاء التشريع الجمركي لغرض البيع”. أين صدر في حق أربعة منهم أمر ايداع المؤسسة العقابية. فيما صدر في حق المشتبه فيه الخامس رقابة قضائية.

div>

