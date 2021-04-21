قالمة: توقيف سارقي الأنابيب النحاسية من مقاولة أشغال البناء

تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف شخصين بسبب سرقة أنابيب نحاسية من مقاولة أشغال البناء ببلدية عين بن بيضاء ولاية قالمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم إلقاء القبض على المتهمين، البالغان من العمر 29 و27 سنة بعد تنشيط عنصر الإستعلامات.

كما تم وضع خطة محكمة أسفرت عن حجز 37٫3 كلغ من الأنابيب النحاسية ووسائل ارتكاب الجريمة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تكوين ملف ضد المشتبه فيهما بتهمة السرقة والكسر، وجنحة تخريب وإتلاف أموال الغير.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أحالهما للمثول الفوري أمام قاضي الجلسة.

وأصدر قاضي الجلسة حكما يقضي بالحبس لمدة 03 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.