قالمة: توقيف شاب 24 سنة بتهمة إشعال النار داخل غابة بمجاز الصفا

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجاز الصفاء من توقيف شخص بتمهة محاولة إشعال النار عمدا في أملاك ذات طابع غابي.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة فقد تم توقيف الشخص البالغ من العمر 24 سنة، والذي ينحدر من بلدية المشروحة ولاية سوق أهراس، بعد تلقي بلاغ من أحد مستعملي الطريق، مفاده وجود شخص يقوم بإضرام النار بحافة الطريق الوطني رقم 16.

وأضاف المصدر أنه تم توقيف هذا الشاب وهو يقوم بإضرام النار بواسطة مجموعة من الأغصان اليابسة وقطعة قماش.

تم تقديم الموقوف أمام محكمة بوشقوف التي أصدرت أمرا بإيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح.