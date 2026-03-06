قالمة: توقيف شخصين وحجز أزيد من 44 كغ كيف 

حجزت قوات الشرطة بولاية قالمة كمية معتبرة من الكيف المعالج يقدر وزنها بــ 40٫8 كيلوغرام، مع توقيف شخصين، في عملية نوعية تم تنفيذها على مستوى السد الثابت بمدخل مدينة بوشقوف بالطريق الوطني 16.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فقد نُفذت العملية من قبل مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة بوشقوف. ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي. بناءا على معلومات محصل عليها ميدانيا.

إذ تم على إثر المعلومات وضع خطة عملياتية محكمة، أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه (البالغ من العمر 30 سنة) على متن مركبة سياحية بالحاجز الأمني. وعُثر فيها على 441 صفيحة من الكيف المعالج بوزن 44.80 كيلوغرام. كانت مُخبأة بطريقة جد مموهة، فيما تم بعد ذلك تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام الجاهت القضائية المختصة. بملفات قضائية عن أفعال جناية استيراد مخدرات بطريقة غير مشروعة. وجناية الحيازة والنقل والتخزين والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة من قبل جماعة إجرامية منظمة. إضافة إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة.