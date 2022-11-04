قالمة: توقيف شخصين وحجز 2700 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن قالمة، من توقيف شخصين وحجز أكثر من 2700 قرص من المؤثرات العقلية ذات مصدر أجنبي.

وجاءت هذه العملية، في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري، حسب بيان لأمن الولاية.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الشرطة القضائية من توقيف مركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية هواري بومدين.

ووجدت المركبة محملة بكمية معتبرة من الأدوية ذات الأساس المخدر، على متنها شخصان مشتبه فيهما يبلغان من العمر 19 و26 سنة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط وحجز 2715 قرص من المؤثرات العقلية ذات مصدر أجنبي. ومبلغ مالي من عائدات الاتجار.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.