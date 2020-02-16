قالمة.. توقيف شخصين وحجز 900 كيس من “الشمة” المقلدة بوادي فراغة

تم اليوم توقيف شخصين وحجز 900 كيس من “الشمة” المقلدة بوادي فراغة بولاية قالمة.

ونجحت، عشية اليوم، عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادي فراغة في ولاية قالمة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و 32 سنة، ينحدران من ولاية تبسة، وذلك لحيازتهما و نقلهما لكمية معتبرة من الشمة المقلدة والتي قدرت ب 900 كيس، حيت تم تحويلهما على مقر الفرقة رفقة المحجوزات، بعد اخطار الجهات القضائية، لاستكمال الاجراءات الادارية و القانونية المعمول بها.

واستنادا لمصادر النهار، فإن عملية توقيف الشخصين وحجز الكمية السالفة الذكر من مادة الشمة المقلدة، جاءت اثر كمين محكم لعناصر الدرك الوطني، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق اهراس، اين تم توقيف الشخصين اللدين كانا على متن سيارة سياحية، واثناء تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة قدر وزنها الاجمالي بـ 27 كلغ ، ليتم تحويل الموقوفان على مقر الدرك الوطني .

هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للموقوفان، وتحرير محاضر سماع في حقهما، لتقديمهما خلال الساعات القليلة القادمة امام الجهات القضائية، للنظر في التهم الموجهة اليهما.