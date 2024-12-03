قالمة: توقيف شخصين وضبط 6884 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة من ضبط 6884 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـــ220 مليون سنتيم، إثر توقيف شخصين مشتبه فيهما (35 و42سنة) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما وبشأن مسكنيهما.

وحسب مكتب الاتصال بأمن الولاية فإن العملية تمت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بإقدام شخص مشتبه فيه على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات المجاورة إلى مدينة قالمة باستعمال مركبة سياحية.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقهما أمر إيداع، عن تهمة حيازة ونقل وتخزين بضاعة أجنبية قابلة للتهريب (مؤثرات عقلية) داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي بغرض البيع. وكذا حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.