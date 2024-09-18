قالمة: توقيف شخصين وضبط 86 ألف دينار مزوّرة

تمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري السادس بأمن ولاية قالمة من ضبط أوراق نقدية مزورة بقيمة إجمالية تقدر بـ 86000 دينار جزائري. مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، على إثر معومات واردة مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بطرح نقود مزورة للتداول.

وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإنه تم توقيف الشخصين اللذين يبلغان من العمر 42 سنة. على متن مركبة سياحية بمحور الدوران المحاذي للمحطة الشمالية لنقل المسافرين بقالمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما وبشأن مسكنيهما. ما أسفر عن ضبط وحجز 43 ورقة نقدية مزورة من العملة الوطنية من فئة 2000 دينار بمجموع 86000 دينار.

واستنادا للمصدر، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة عن جناية حيازة أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني وطرحها للتداول في الاقليم الوطني، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.