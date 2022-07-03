قالمة.. توقيف شخص بتهمة إضرام النار في مناطق غابية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة بتهمة إضرام النار في مناطق غابية تابعة لأملاك الدولة.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن العملية جاءت أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بدورية عبر إقليم بلدية قلعة بوصبع، حيث تم ملاحظة تصاعد دخان من المناطق الغابية بدوار الرشاحة بلدية جبالة خميسي.

وأضاف المصدر أنه بعد إبلاغ مصالح الحماية المدنية وكذا مصالح البلدية إلى جانب إدارة الغابات، الذين قاموا بإخماد الحريق، تم تكثيف عنصر الاستعلامات والتحري، والتوصل إلى المشتبه فيه الذي عثر بحوزته بعد تفتيشه على ولاعة.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة بوشقوف أين صدر في حقه أمر بإيداع الحبس المؤقت بمؤسسة الوقاية ببوشقوف.