قالمة: توقيف شخص وحجز قطع نقدية أثرية

تمكنت مصالح الأمن بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ ولاية قالمة ، من ضبط وحجز 14 قطعة أثرية نقدية محمية قانونا.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت العملية على توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، مقيم بوادي الزناتي.

وأضاف البيان، أنه بعد عرض القطع النقدية على الجهات المختصة، تبين أن “12 قطعة نقدية معدنية فرنسية تعود للحقبة مابين 1815-1868.

وأوضح المصدر، أن قطعة نقدية معدنية إيطالية تعود لسنة 1870، وأخرى تعود لمملكة سردينيا عام 1844.

وقد تم فتح تحقيق في القضية، ضد المشتبه فيه بتهمة إخفاء عملة نقدية محمية قانونا وعدم التصريح بها، وتقديمه أمام محكمة قالمة.