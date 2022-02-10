قالمة: توقيف شخص وحجز 3618 قارورة زيت المائدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسلاوة عنونة في قالمة من توقيف شخص بتهمة المضاربة غير المشروعة. وحجز 3618 وحدة من مادة زيت المائدة من مختلف السعات.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني، فإن العملية تمت على مستوى حاجز أمني بإقليم بلدية سلاوة عنونة. بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولاية قالمة وقسنطينة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم مراقبة وتفتيش شاحنة بعد توقيفها من قبل أفراد الحاجز الأمني. أين تبين أن المركبة تقوم بنقل مادة زيت المائدة بفاتورة شراء غير مطابقة.

كما تم حجز 168 وحدة بسعة 05 لتر و900 قارورة سعة 02 لتر إضافة إلى 2550 قارورة سعة 01 لتر.

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حجز أكثر من 2400 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة

حجزت الفرقة الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم 364 دلو زيت المائدة بسعة 5 لتر نوع “إليو” و318 قارورة زيت إليو سعة لترين. وذلك بمجموع 2456 لتر من الزيت، كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة حسب ما أفادت به التحقيقات. كما جاءت هذه العملية ببمعية المصلحة الولائية للشرطة العامة وبمرافقة مصالح مديرية التجارة لولاية مستغانم. وكانت هذه الكمية محملة على متن مركبتين نفعيتين الأولى مرقمة بترقم ولاية الجزائر والثانية تحمل ترقيم ولاية البويرة تابعتين لإحدى الفضاءات التجارية الكبرى “سوبيرات ” بمنطقة خروبة مستغانم. وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع تم حجز الكمية من زيت المائدة ووضعها تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بمستغانم. كما تم حجز المركبتين ووضعهما بمحشر البلدية عن تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة لمادة الزيت طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المضاربة غير المشروعة. ليتم انجاز ملف اجراء قضائي ضد صاحب المحل ومسيير المحل، وبعد إحالة القضية أمام قاضي المثول الفوري أصدر في حقهما أمر إيداع بالحبس المؤقت.

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