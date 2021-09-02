قالمة: توقيف متورطين في قضية ضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة من توقيف شخصين متورطين في قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، ينحدران من ولاية قالمة.

وجاء توقيف الشخصين البالغين من العمر 66 و40 سنة، بعد أن تقدم مواطن إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، من أجل تقديم شكوى تعرضه للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض من طرف شخصين بسبب نزاع عقاري.

وبعد التوقيف تم حجز سيف من الحجم المتوسط بطول 60 سنتيمتر، وتم تقديم المتورطين أمام محكمة قالمة حيث أمر القاضي بتأجيل الجلسة مع إيداعهما الحبس المؤقت.

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