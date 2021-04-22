قالمة: توقيف مروّج الأقراص المهلوسة وحجز 959 قرص

أوقف أفراد الأمن الوطني بولاية قالمة مروّج أقراص مهلوسة مع حجز 959 قرص من الأدوية ذات التأثير العقلي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام أفراد الأمن بنصب نقطة مراقبة، وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق اهراس.

حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بسوق اهراس، كان على متن سيارة أجرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونيةللمشتبه فيه، ضبط بحوزته على كيس بلاستيكي به 75 مشط لدواء ذو تأثير عقلي من نوع كيتيل.

ويحتوي الدواء على 750 قرص، و07 علب دواء ذو تأثير عقلي من نوع برومازيبان بها 209 كبسولة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق بتهمة حيازة ونقل المؤثرات العقلية، تم تقديمه أمام محكمة بوشقوف، أين صدر في حقه أمر إيداع.