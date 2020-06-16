قالمة.. توقيف مروّج وحجز 620 كبسولة مهلوسات في “وادي الزناتي”

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة “وادي الزناتي” في قالمة، اليوم الثلاثاء، من توقيف مروّج وحجز كمية معتبرة من المواد الطبية المهلوسة.

وتمت العملية بعد ورود معلومة عن قدوم شخص من قرية “عين التراب” إلى مدينة “وادي الزناتي” لترويج المهلوسات وسط الشباب على متن دراجة نارية.

ليتم وضع خطة عملياتية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة والمقيم في مدينة “وادي الزناتي” مع حجز كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة بحوزته.

وتمثلت المهلوسات المحجوزة في 22 مشطا من دواء “ليريكا”، كل مشط فيه 10 كبسولات سعة 150 ملغ، و10 كبسولات من دواء “بريغابالين” سعة 300 ملغ، بإجمالي 620 كبسولة من المهلوسات مع مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحويل الموقوف وفتح تحقيق ضده، مع تكوين ملف قضائي عن فعل الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، ليقدم أمام محكمة “وادي الزناتي”، أين صدر في حقه حكم بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مع الإيداع.

معين تيت