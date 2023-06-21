قالمة: توقيف 11 شخصا بسبب شجار بالأسلحة البيضاء في هيليوبوليس

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة هيليوبوليس بولاية قالمة 11 شخص مشتبه فيهم. بتهمة تورطهم في شجار بالأسلحة البيضاء بحي بولحفة عبد الحميد ببلدية هيليوبوليس.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 18 و39 سنة. حيث تم العثور بحوزة الموقوفين على أسلحة بيضاء متمثلة في سكين، عصى، قاطع ورق وقضيب نحاسي.

واستنادا للمصدر، فقد تم تكوين ملفات قضائية في حق الموقوفين عن أفعال المشاجرة في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء وخلق جو من إنعدام الأمن وسط السكان.