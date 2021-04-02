قالمة: توقيف 3 أشخاص بتهمة القتل العمدي والسرقة ببلخير

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلخير ولاية قالمة، من توقيف 3 أشخاص بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد .

وحسب بيان لذات المصالح، فقد إتهم الأشخاص الموقوفين بالسرقة المقترنة بضرف الليل والتسلق والكسر والعنف.

بالاضافة الى عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة للاشخاص الموقوفين.

وأوضح البيان، أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 26 مارس الفارط، حيث تعرض حارس ليلي البالغ من العمر 58 سنة الى القتل العمدي.

وتعرض الضحية، الذي يعمل بمصنع إنتاج الحليب “كافاك” بذراع لحرش بلدية بلخير، للإعتداء بالضرب والجرح بواسطة آلة حادة.

وكشف المصدر، أن الحرس توفي، كما سرق مبلغ مالي معتبر من داخل الخزانة الحديدية للمصنع بعد تحطيمها وحطيم نوافذ المكتب.

و فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلخير تحقيقا حول القضية، الذي أسفر على توقيف 03 مشتبه فيهم .

الموقوفون تتراوح أعمارهم مابين 28 و65 سنة ينحدرون من ولاية قالمة، كما تم حجز سيارتين سياحيتين.

بعد استكمال التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

وأمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ببن جراح.