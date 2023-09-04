قالمة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية قالمة من حجز أكثر من 1.4 كيلوغرام من الخدرات. مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و41 سنة يقيمون بقالمة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لمصالح أمن الولاية، فإن العملية نفذت بناء على معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتخزين وترويج المخدرات على مستوى حي فنجان بمدينة قالمة.

وأسفرت العملية -حسب المصدر- عن ضبط 16 صفيحة من المخدرات (راتنج القنب الهندي). بالاضافة الى 41 قطعة من المخدرات (كيف معالج) صغيرة الحجم، بوزن اجمالي يقدر بـ1 كيلوغرام و401 غرام. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الإتجار.

واستنادا للبيان، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهم “الحيازة، التخزين، الحصول والشراء قصد الاتجار غير المشروع بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة” أين صدر في حقهم أمر بالإيداع.