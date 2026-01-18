إعــــلانات
قالمة: توقيف 3 أشخاص وحجز 6320 قرص إكستازي ببوشقوف

بقلم أمير عيسوقي
تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف شرق ولاية قالمة. من حجز كمية معتبرة من الأدوية ذات التأثير العقلي، مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تمت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات وإعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق. ما أسفر عن ضبط و حجز 6320 قرص اكستازي ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وأضاف البيان أنه، بعد تقديم الموقوفين الثلاثة أمام محكمة بوشقوف. صدر في حقهم أمر إيداع، بتهمة الحيازة والنقل للأدوية ذات التأثير العقلي “إكستازي”.

