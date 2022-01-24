قالمة: توقيف 4 أشخاص وضبط 2652 قرص مهلوس

تمكنت الجهات الأمنية بولاية قالمة من ضبط وحجز 2652 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. في عمليتين متفرقتين تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص متورطين.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 30 سنة بحي عين الدفلى. أين تم حجز 1602 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الإتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس (قاطع ورق).

كما نجح أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني في عملية مماثلة. من توقيف ثلاث أشخاص أعمارهم 26 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وقالمة. وقد ضبط أفراد الدرك داخل السيارة التي كان على متنها المقوفون كيسا بلاستيكيا يحتوي 35 علبة من المؤثرات العقلية نوع BROMAZEPAM بمجموع 1050 قرص مهلوس.

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