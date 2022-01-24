قالمة: توقيف 4 أشخاص وضبط 2652 قرص مهلوس
تمكنت الجهات الأمنية بولاية قالمة من ضبط وحجز 2652 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. في عمليتين متفرقتين تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص متورطين.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 30 سنة بحي عين الدفلى. أين تم حجز 1602 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الإتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس (قاطع ورق).
كما نجح أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني في عملية مماثلة. من توقيف ثلاث أشخاص أعمارهم 26 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وقالمة. وقد ضبط أفراد الدرك داخل السيارة التي كان على متنها المقوفون كيسا بلاستيكيا يحتوي 35 علبة من المؤثرات العقلية نوع BROMAZEPAM بمجموع 1050 قرص مهلوس.
طالع أيضا
قالمة: الإطاحة بجماعة مختصة في ترويج المخدرات
تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من الإطاحة بجماعة تنشط في مجال ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بمدينة قالمة.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت نتيجة الإستغلال الجيد لعنصر الاستعلام. حيث تم توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 29 سنة على مستوى حي عين قرقور بقالمة، فيما لا يزال آخر في حالة فرار.
وفي المقابل مكنت العملية من ضبط و حجز 1500 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الاتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس متمثل في سيف تقليدي الصنع.
بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.