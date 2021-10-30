قالمة: توقيف 5 أشخاص وحجز أوراق نقدية مزورة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، من الإطاحة بجمعية أشرار تنشط في مجال توزيع أوراق نقدية مزورة.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة، جاءت هذه العملية بعد اتصال من تاجر أفاد بوجود أشخاص على متن سيارة حاولوا اقتناء مواد غذائية بواسطة أوراق نقدية مزورة.

وأضاف المصدر، أنه بعد تلقي النداء تم وضع خطة عملياتية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 21 و28 سنة ينحدرون من ولاية سكيكدة.

ومكنت العملية من حجز 13 ورقة نقدية فئة 2000 دج مقلدة، و5 أوراق نقدية فئة 1000 دج. وكذا 13 ورقة نقدية فئة 500 دج و4 أوراق نقدية فئة 200دج.

وبعد تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، صدر في حق ثلاثة منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت. فيما تم إطلاق سراح آخر ووضع الموقوف الخامس تحت الرقابة القضائية.

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كما تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية على مستوى أمن دائرة تنس بالشلف، من توقيف 22 شخصا بينهم 17 شخصا. حيث قدمو من إحدى ولايات شرق البلاد لغرض التحضير لرحلة حرقة نحو إسبانيا من سواحل تنس.

وأشارت ذات المصادر للنهار أونلاين، إلى توقيف 17 شخصا على متن سيارتين من إحدى ولايات الشرقية للوطن، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر شواطيء الولاية، ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة ما يقارب 4 آلاف أورو و 29 مليون سنتيم.

فيما تم توقيف خمسة أشخاص في عملية مماثلة كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبطهم على متن سيارة و بعد إجراء عليهم عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة.

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