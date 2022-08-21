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أخبار الجزائر

قالمة: توقيف 6 أشخاص وحجز 43 ألف قرص مهلوس

بقلم نادية بن طاهر
قالمة: توقيف 6 أشخاص وحجز 43 ألف قرص مهلوس
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تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإتجار غير الشرعي بالأقراص والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن الولاية، تتكون الشبكة الإجرامية، من 6 أشخاص مشتبه فيهم. كما تم ضبط وحجز 440 43 قرص مهلوسة، و8 هواتف نقالة. ومبلغ مالي من عائدات الإتجار، ومركبتين.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. تم فتح تحقيق في القضية، أين كون ضد المشتبه فيهم ملفا قضائيا ليتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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