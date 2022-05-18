قالمة: توقيف 9 أشخاص على خلفية شجار عصابات أحياء بوادي الزناتي

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة وادي الزناتي. بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة البحث والتدخل بأمن الولاية. من توقيف تسعة أشخاص بتهمة المشاجرة ضمن عصابات الأحياء لغرض خلق جو انعدام الأمن وزرع الرعب بين المواطنين.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قالمة، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 23 و29 سنة. يشتبه تورطهم في شجار باستخدام الكلاب المدربة والأسلحة البيضاء على مستوى حي 19 مارس ببلدية وادي الزناتي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة وادي الزناتي أين صدر في حقهم أمر إيداع.