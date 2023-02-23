قناة النهار قالمة: جني البطاطا غير الموسمية.. فرصة الكثيرين لكسب رزقهم بقلم قناة النهار نشر في 23 فيفري 2023 - 12:51 قالمة شارك غرِّد أرسل 70 0 قالمة: جني البطاطا غير الموسمية.. فرصة الكثيرين لكسب رزقهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c1yTW اقرأ أيضا "والي وهران :"البناء الفوضوي إجـ.ـرام في حق المدن و العمران انا مع الزواولة لكن ضد الفوضى قناة النهار 07 فيفري رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية قناة النهار 12 فيفري "سفيان بايزيد :"المباراة ستكون قوية ونحن جاهزون قناة النهار 03 فيفري الإتحاد الإفريقي / لعمامرة يشارك في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي قناة النهار 15 فيفري شباب ينجحون في بعث مشروع التصميم والطباعة على السيراميك قناة النهار 16 فيفري "البطاطا" سيدة المائدة بـ 20 دج بأسواق الجملة للخضر والفواكه قناة النهار 05 فيفري حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021 قناة النهار 16 فيفري الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي قناة النهار 03 فيفري الجمعيات الخيرية تتجند لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا قناة النهار 07 فيفري الحماية المدنية الجزائرية تنتشل جثـ.ة من تحت الأنقاض في محافظة أديامان بتركيا قناة النهار 08 فيفري