قالمة.. حجز قرابة الكيلوغرام من الكيف ببوشقوف

حجزت مصالح الأمن بولاية قالمة قرابة الكيلوغرام من الكيف، وتوقيف 3 أشخاص مشتبه بهم.

وبعد الإستغلال الجيد للمعلومات التي مفادها وجود شخص مشتبه فيه بحوزته كمية من الكيف المعالج على متن مركبة سياحية، متجهة إلى مدينة المشروحة بولاية سوق أهراس مرورا بمدينة بوشقوف.

لتباشر قوات الشرطة القضائية التابعة لامن دائرة بوشقوف عملية البحث والتحري، من خلال إقامة حاجز أمني ثابت بمخرج المدينة أين تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة مقيم بالعاصمة.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وبشأن المركبة، تم ضبط كمية من من الكيف المعالج على شكل عشرة قطع بوزن إجمالي قدره 969.2 غرام.

كما ان عملية التحقيق اسفرت عن توقيف شخصين أخرين مشتبه فيهما يبلغان من العمر37 و41 سنة، مقيمان بسوق أهراس.

حيث تم فتح تحقيق في القضية، كون ضدهم ملفا قضائيا عن حيازة ونقل المخدرات داخل التراب الوطني بإستحضار مركبة، قصد البيع بطريقة غير مشروعة وجنحة حيازة قطعة من المخدرات.

قدم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف أين صدر في حقهم امر ايداع، فيما مازال 2 في حالة فرار.