قالمة: حجز قرابة 15 ألف قارورة خمر بتاملوكة

تمكن أفراد الدرك الوطني لولاية قالمة من حجز 14952 وحدة من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع من مختلف الأحجام والأنواع. بقيمة مالية تقدر بحوالي 1588720 دينار. تم العثور عليها مخبأة بأحد المنازل ببلدية تاملوكة ولاية قالمة.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن العملية قام بها أفراد الدرك الوطني بتاملوكة بدعم من أفراد الكتيببة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الزناتي. جاءت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وتم على إثرها توقيف الشخص المتورط في القضية.

وأضاف المصدر، أنه بعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف بتهمة بيع المشروبات الكحولية ونقلها بدون رخصة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي. والذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، فيما تم تأجيل جلسة النطق بالحكم.