قالمة..حجز قرابة 164 كغ من اللحوم الحمراء والبيضاء غير مطابقة للمعايير الصحية

حجز أفراد مصلحة الشرطة العامة بأمن ولاية قالمة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة قرابة 164 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والبيضاء غير مطابقة للمعايير الصحية.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد تم حجز 5 ذبائح معدة للتسويق بوزن 123٫800 كلغ لا يملك صاحبها شهادات الذبح ولاتتوفر على ختم البيطري إضافة إلى أنها مجهولة المصدر.

واستنادا للمصدر، فإنه تم أيضا العثور على 30 دجاجة مخزنة لغرض البيع بوزن اجمالي قدره 40 كغ لايملك صاحبها شهادات الذبح مع الغياب التام للوسم كما أنها غير موظبة وغير صالحة للإستهلاك البشري.