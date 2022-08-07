قالمة: حجز كمية كبيرة من اللحوم والأجبان مجهولة المصدر

تمكنت مصالح أمن قالمة، بالتنسيق مع مديرية التجارة للولاية، أثناء عمليات مراقبة، من حجز واتلاف كميات كبيرة من الأجبان واللحوم مجهولة المصدر.

وحسب بيان لأمن الولاية، تم حجز كمية كبيرة من الأجبان مجهولة المصدر “بدون وسم”.

بالإضافة إلى حجز 218.1 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع بين مجهولة المصدر مع غياب الوسم وعدم إحترام إلزامية الرقابة الذاتية للمنتوج وغير صالحة للإستهلاك.

هذا واتخذت ذات المصالح، كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.