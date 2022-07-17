قالمة..حجز وإتلاف كميات معتبرة من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك

ضبطت مصالح التجارة لولاية قالمة، كمية معتبرة من أحشاء الدجاج (كبد وقلنسوة) غير صالحة للإستهلاك مخزنة في صناديق بلاستيكية على مستوى غرفة تبريد.

وحسب منشور لمديرية التجارة عبر صفحتها على “الفيسبوك”، فإن العملية تمت خلال خرجة ميدانية لمراقبة غرف التبريد.

وأشار المصدر أنه تم حجز وإتلاف الكمية التي عثر عليها، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضد المخالفين .