قالمة: حجز وإتلاف ما يزيد 164 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

قامت قوات الشرطة بولاية قالمة اليوم الثلاثاء بحجز وإتلاف أكثر من 164 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك. في إطار المهام الرقابية التي تقوم بها بالتنسيق مع مصالح التجارة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قالمة، تتكون المحجوزات من صدور وأحشاء الدجاج والديك الرومي. تم ضبطها بأحد الحواجز الأمنية الثابتة بإقليم بلدية قالمة على مستوى الطريق الوطني 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة.