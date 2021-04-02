قالمة: حجز 100 دلو زيت المائدة سعة 5 لترات وتوقيف شخص بتهمة المضاربة

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الو”طني بعين العربي ولاية قالمة شخص، كما حجزت 100 دلو من مادة زيت المائدة سعة 5 لتر.

وذلك دون حيازة مالكها على فاتورة الشراء، أين تم توقيف المشتبه به على مستوى الطريق الولائي رقم 123 الرابط بين بلديتي عين العربي وعين مخلوف بإقليم بلدية عين العربي.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة فلقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بقالمة، فيما تم تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة.