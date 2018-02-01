قالمة.. حجز 260 قرصا مهلوسا ببلدية بوعاتي محمود

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية قالمة 250 قرص مهلوس من نوع ” نوزينان” و 10 اقراص ” باركينان”.

كما حجزت سيارة من نوع “رونو سامبول” و اوقفت 4 اشخاص.

العملية جاءت إثر معلومات دقيقة وردت إلى عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوعاتي محمود.

مفادها وجود مجموعة من الاشخاص يقومون بترويج الاقراص المهلوس.

و تدخلت عناصر الدرك الوطني ونصب كمين محكم للمجموعة عند مدخل البلدية.

أين تم توقيف السيارة و تفتيشها و كذا الاشخاص الذين كانوا على متنها.

وتم العثور على مشط من الحبوب بها 10 أقراص من نوع “باركينان” و 250 قرص من نوع “نوزينان”.

ليتم توقيف المتهمين الأربعة و تحويلهم إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق.