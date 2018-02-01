قالمة.. حجز 260 قرصا مهلوسا ببلدية بوعاتي محمود

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية قالمة 250 قرص مهلوس من نوع ” نوزينان” و 10 اقراص ” باركينان”.
كما حجزت سيارة من نوع “رونو سامبول” و اوقفت 4 اشخاص.
العملية جاءت إثر معلومات دقيقة وردت إلى عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوعاتي محمود.
مفادها وجود مجموعة من الاشخاص يقومون بترويج الاقراص المهلوس.
و تدخلت عناصر الدرك الوطني ونصب كمين محكم للمجموعة عند مدخل البلدية.
أين تم توقيف السيارة و تفتيشها و كذا الاشخاص الذين كانوا على متنها.
وتم العثور على مشط من الحبوب بها 10 أقراص من نوع “باركينان” و 250 قرص من نوع “نوزينان”.
ليتم توقيف المتهمين الأربعة و تحويلهم إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق.
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