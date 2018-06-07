قالمة.. حجز 40 طنا من أرجل الدجاج الفاسد موجهة للتصدير

حجزت مصالح الدرك الوطني بقالمة 40 طنا من أرجل الدجاج الفاسد كانت موجهة للتصدير بطريقة غير شرعية نحو الصين.

هذه الكميات من أرجل الدجاج الفاسد تم ضبطها بأحد المستودعات بمدينة قالمة صاحبها كان بصدد تصديرها إلى دولة آسيوية.

عملية الحجز قامت بها فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني نهاية شهر أفريل الماضي كما تم تشكيل لجنة ولائية للإتلاف المحجوزات.

وتم إعداد ملفات قضائية ضد المتورط في القضية تتضمن مخالفات وجنح تتعلق بحماية المستهلكين وقمع الغش وشروط استغلال المؤسسات المصنفة.

وذكرت مصالح الدرك الوطني بأن فرقة الأبحاث قامت أيضا بمعالجة قضيتين ضد صاحبي مطحنتين للحبوب ببلديتي هيليوبوليس والفجوج.

يستفيدان من كميات كبيرة من القمح اللين بسعر مدعم من الدولة بغرض طحنها لكنهما يقومان ببيعها في السوق الموازية خارج الولاية.

وحسب المعلومات التي قدمت بعين المكان فقد مكنت العملية من حجز 424 قنطارا من القمح اللين.

قام صاحبا المطحنتين بجلبها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة المتواجدة ببلدية بلخير.

وحاولا تسويقها بطريقة غير شرعية مشيرة إلى أنه تم إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين.