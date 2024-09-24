قالمة: حجز 4080 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف 3 أشخاص 

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من ضبط وحجز 4080 كبسولة من المؤثرات العقلية. ومبلغاً مالياً من عائدات الاتجار، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم بين 27 و31 سنة.

وحسب بيان لخلية الاتصال بمصالح أمن الولاية، فإن العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط الحضري بمدينة هيليوبوليس. متخذاً من مسكنه مكانا لتخزينها.

وأضاف المصدر أنه تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع. عن تهم حيازة وتخزين بضاعة أجنبية قابلة للتهريب (مؤثرات عقلية) داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها ازاء التشريع الجمركي، بغرض البيع بطريقة غير مشروعة. وكذا حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة اجرامية منظمة.