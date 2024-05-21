قالمة: حجز 7920 قرص مهلوس وملياري سنتيم

أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصالح الشرطة بقالمة 7 أشخاص. مع حجز كمية معتبة من المؤثرات العقلية ومبالغ ضخمة من عائدات الترويج.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت على إثر الإستغلال الجيد للمعلومات. التي مفادها قيام أحد الأشخاص المشتبه فيهم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط الحضري بمدينة قالمة. متخذا من مسكنه العائلي مكانا لتخزينها.

واستنادا للمصدر نفسه، فإنه بعد إعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق، أسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم. تترواح أعمارهم مابين “19 إلى 59 سنة” مقيمين بقالمة. فيما يبقى المشتبه فيه الثامن في حالة فرار، مع ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 7920 كبسولة و مبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الإتجار يفوق 02 مليار سنتيم. إلى جانب 05 مركبات استعملت في نقل المؤثرات العقلية بالاضافة إلى هواتف نقالة.

تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهم: حيازة ونقل وتخزين بضاعة أجنيبة قابلة للتهريب داخل الإقليم الجمركي دون تقديم مايثبت حيازتها ازاء التشريع الجمركي بغرض البيع بطريقة غير مشروعة وكذا تهمة حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع تبييض الأموال.