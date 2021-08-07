قالمة: حريق بمنطقة غابية بإقليم بلدية الفجوج

تسبب حريق نشب مساء اليوم السبت بمشتى الراڨوبة إقليم بلدية الفجوج ولاية قالمة في إتلاف 30 شجرة لوز وزيتون غير مثمرة إلى جانب هكتارين من الأدغال والأحراش.

قبل أن تتمكن مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات من السيطرة على الحريق كليا في ظرف ساعتين من الزمن ليتم حماية ما يقارب 100 هكتار من الثروة الغابية تتوفر على أشجار الكاليتوس والسرول . وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق بتسخير خمس شاحنات إطفاء إلى جانب المورد البشري من الوحدة الرئيسية بقالمة ودعم من الوحدة الثانوية لخزارة.