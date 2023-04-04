قالمة: دخول المؤسسة الإستشفائية المتخصصة للأم والطفل حيز الخدمة يوم الخميس

من المنتظر أن تدخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل “الشهيد محمد معلم” بقالمة حيز الخدمة بداية من هذا الخميس. حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للولاية عبر الفيسبوك.

وأوضح المصدر أن والي الولاية حورية عقون، أعطت تعليمات للشروع ابتداء من يوم غد الأربعاء في تحويل المرضى المقيمين بمصلحة طب الأطفال ومصلحة النساء والتوليد لمستشفى “الحكيم عقبي” إلى المؤسسة المتخصصة الجديدة. على أن توضع المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الشهيد “معلم محمد” حيز الخدمة يوم الخميس 06 أفريل الحالي.

للإشارة فإن هذا الهيكل الصحي الذي تقدر طاقة إستعابه ب 140 سرير قابلة للتوسيع. خصص خلال جائحة كورونا كوفيد 19، للتكفل بالحالات المصابة بالفيروس.