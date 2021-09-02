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قالمة: سقوط جدار قديم يتسبب في وفاة طفل ببلدية بوحشانة

بقلم أمير عيسوقي
قالمة: سقوط جدار قديم يتسبب في وفاة طفل ببلدية بوحشانة
سقوط جدار قديم ببلدية بوحشانة ولاية قالمة
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تسبب حادث سقوط جدار قديم صبيحة اليوم الخميس، ببلدية بوحشانة في ولاية قالمة في وفاة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث سجل بالضبط على مستوى المكان المسمى مشتى رأس الماء.

وتدخلت الوحدة الثانوية لخزارة في الحادث، حيث تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخزارة.

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