قالمة.. شاب يقتل ثلاثيني بطعنة خنجر ويفر نحو وجهة مجهولة

إهتز حي الساتيام بمدينة ڨالمة، بعد صلاة العشاء مباشرة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

وحسب ما توفر من معطيات، فإنّ الأمر يتعلق بشاب ثلاثيني المدعو “مموش” والذي طالته أيدى الغدر.

وحسب مصادرنا فإنّ الجريمة، وقعت بعد شجار لفظي بين الجاني و الضحية، تطور بسرعة البرق إلى عراك عنيف، أشهر فيه الجاني سكين وطعن به الضحية.

الذي تم إسعافه إلى المستشفى، أين لفظ أنفاسه الاخيرة في الطريق، ليتم تحويل جتثه على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.

لأجل عرضها على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الوفاة.

من جهتها المصالح الأمنية المختصة، وعقب سماعها بالجريمة، سارعت إلى عين المكان، و فتحت تحقيق أمني معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة.

ومن تم الوصول إلى الجاني الذي هو معروف الهوية، والذي يبقى في حالة فرار الى غاية الساعة .