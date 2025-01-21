قالمة: شرطة بوشقوف تحجز كمية من الكوكايين داخل سيارة

حجزت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف التابعة لولاية قالمة، كمية من الكوكايين تفوق 100 غرام، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية نجحت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها الاشتباه بإقدام شخص على نقل كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) من إحدى الولايات المجاورة مرورا بولاية قالمة، باستعمال مركبة سياحية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور على كمية الكوكايين مخبأة بإحكام داخل الصندوق الأمامي للمحرك، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم الشخص الموقوف أمام محكمة بوشقوف، حيث صدر في حقه أمر إيداع عن تهمة الحيازة والنقل والتخزين لغرض البيع للمخدرات الصلبة (كوكايين).