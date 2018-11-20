قالمة.. شموع المولد النبوي تتسبب في حريقين بمنزلين

تعرض أثاث و تجهيزات منزلية للتلف في حريقين متفرقين بمنزلين ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بولاية قالمة نتيجة ترك الشموع مشتعلة.

وأوضحت المديرية المحلية للحماية المدنية بأن فرقها تدخلت لأجل إطفاء حريق بمنزل يتواجد بشارع أول نوفمبر وسط المدينة.

مشيرا إلى أن الحريق وقع بسبب ترك شموع مشتعلة فوق الثلاجة التي احترقت كليا فيما تم إنقاذ باقي معدات المنزل.

وأضافت بأن فرق الوحدة الرئيسية تدخلت أيضا لأجل حريق بحي المصالحة ببلدية النشماية 20 كلم شمال المدينة.

تسبب في إتلاف معدات كهرومنزلية وستائر ونوافذ وأفرشة كان بسبب ترك العائلة لشموع الملود النبوي مشتعلة ومغادرة المنزل.