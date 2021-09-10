قالمة: ظهور عدد من القردة بإقليم بلديتي برج صباط وبوحمدان

في حادثة غريبة لاحظ سكان عدة مناطق واقعة في إقليم ببلديتي برج صباط وبوحمدان ولاية قالمة في الأيام الأخيرة. ظهور عدد من القردة وهو الحيوان الذي لم يكن متواجدا بالمنطقة من قبل.

وحسب بعض السكان الذين التقت بهم “النهار” فإن القردة تم ملاحظة تواجدها بصفة متكررة منذ ثلاثة أيام. بمشتى ولاد ساسي بلدية برج صباط ومشتى عين شويخة بلدية بوحمدان.

ويترواح عدد القردة التي لوحظ ظهورها بين 5 إلى 8 أفراد، ويرجح أن تكون من نوع “المكاك البربري”. الذي يعرف تواجدا في الولايات الساحلية للوطن.

وأضاف هؤلاء السكان أنه من المحتمل أن يكون ظهور هذا النوع من الحيوانات على مستوى المنطقة. مرتبطا ببحثه عن الغذاء بعدما تأثرت أغلب غابات الولايات الساحلية للوطن التي تعتبر موطنا للمكاك البربري في الجزائر، بفعل الحرائق.