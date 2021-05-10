قالمة: عامان حبسا نافذا لشخص حاول سرقة سيارة تابعة لمؤسسة عمومية

تمكنت قوات الشرطة القضائية ببلخير ولاية قالمة ، من توقيف شخص متلبسا بمحاولة سرقة مركبة تابعة لمؤسسة عمومية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوف يبلغ من العمر 47 سنة مقيم بعنابة، إعتدى على سائق السيارق المسروقة.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت إثر دوريات عمل على مستوى بلدية بلخير تنفيذا لمخطط الانتشار المسطر خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف المصدر، أنه بعد إتخاذ الإجراءات القانونية، كُوِن ضده ملف قضائي عن فعل الشروع في سرقة مركبة (تابعة لمؤسسة عمومية) بالعنف والتهديد في الطريق العمومي.

تم تقديم الموقوف أمام محكمة قالمة وصدر في حقه حكم بعامين حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية.