قالمة: عام حبسا نافذا وغرامة مالية لمروج أقراص مهلوسة

تمكن أفراد الشرطة القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة من ضبط وحجز 120 كبسولة دواء ذو أساس مخدر من نوع بريغابالين.

وحسب بيان أمن قالمة، مكنت العملية من توقيف شخص متورط مقيم بقالمة يبلغ 23 سنة، ولا يزال آخر بحالة فرار.

وأضاف المصدر، أن الشخص الموقوف عُثر بحوزته على 08 أمشاط من الدواء إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الاتجار.

وتم تقديم الموقوف أمام محكمة قالمة بتهمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة بترويج أدوية صيدلانية ذات أساس المخدر دون رخصة.

وقد صدر في حق الشخص المتورط عام حبس نافذ مع الإيداع من الجلسة وغرامة مالية.